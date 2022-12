Polizei Hamburg

POL-HH: 221216-1. Tataufklärung nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Zeit: 12.05.2022, 18:00 Uhr; Ort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide

Mitte Mai war ein 69-jähriger Mann aus dem Stadtteil Borgfelde tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangenen Pressemitteilungen verwiesen, zu finden unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221575

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5235683

Im Rahmen der Ermittlungen geriet eine 37-jährige Kolumbianerin in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Tatverdacht gegen die Frau aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Getöteten ließ sich mit den gewonnenen Ermittlungsergebnissen so weit erhärten, dass die Staatsanwaltschaft einen auf Mord lautenden Haftbefehl erwirkte.

Am Mittwochmorgen wurde die Tatverdächtige schließlich in einer Wohnung im Stadtteil Uhlenhorst verhaftet. Seit der Verkündung des Haftbefehls befindet sich die Frau in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen durch die Mordkommission (LKA 41) der Polizei und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern weiter an. Es wird dabei geprüft, ob die Verdächtige die Tat allein oder mit Komplizen ausführte. Auch zum Motiv wird weiter ermittelt.

