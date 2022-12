Polizei Hamburg

POL-HH: 221215-4. Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: 14.12.2022, 22:10 Uhr / Ort: Hamburg-Billstedt, Glinder Straße / Mattkamp

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend steht ein 25-jähriger Mann unter anderem im Verdacht, sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Polizisten des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) führen die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 25-jährige VW Golf-Fahrer die Glinder Straße aus Richtung Oststeinbek kommend in Fahrtrichtung Billstedt. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem Audi, der gerade vom Mattkamp - aus der Merkenstraße kommend - nach links auf die Glinder Straße einbog. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Golf nach rechts in das Begleitgrün, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Nachdem mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 42 die ersten Maßnahmen am Unfallort koordinierten, übernahmen Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) wenig später die Unfallaufnahme.

Bei dem Golf-Fahrer ergaben sich Hinweise, dass er sein Auto unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,1 Promille. Des Weiteren ist der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten stellten beide Fahrzeuge sicher. Sowohl der VW-Fahrer als auch der Audi-Fahrer (62) wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Nach ambulanter Versorgung konnten beide die Krankenhäuser wieder verlassen.

Die Glinder Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge von 22:10 Uhr bis etwa 00:30 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienst Süd dauern an. Die Beamten prüfen auch, inwieweit überhöhte Geschwindigkeit im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen steht.

