Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldwechseltrick versucht

Kaiserslautern (ots)

Einen mutmaßlichen Geldwechseltrick hat am Freitag ein Unbekannter in der Innenstadt versucht. Der Mann sprach gegen 16:30 Uhr einen 37-Jährigen an, weil er angeblich 1.000 Euro benötige. Der Verdächtige präsentierte Geld in einer unbekannten, ausländischen Währung und behauptete, dass es sich um 1.000 Euro handele. Der mutmaßliche Betrüger bat den 37-Jährigen darum, die Währung in Euro umzutauschen. Er gab an, dass er das Geld dringend für ein Auto-Ersatzteil benötige, aber alle Banken bereits geschlossen haben. Der 37-Jährige erkannte die Masche. Er ließ sich nicht auf den Handel ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun um Hinweise: Wem ist am Freitagnachmittag in der Innenstadt, insbesondere rund um die Kerststraße (Fußgängerzone), ein korpulenter Mann aufgefallen. Er ist etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Der Verdächtige hat kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er hat einen gebräunten Teint. Der Mann spricht russisch und englisch. Er hatte eine schwarze Umhängetasche aus Leder bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell