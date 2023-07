Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Radfahrer von Fahrrad gestoßen - schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 56-jähriger Radfahrer am Dienstagabend in Haßmersheim. Der Mann war gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Neckarstraße unterwegs, als er, vermutlich aufgrund einer Vorfahrtsverletzung, verbal mit einem 37-jährigen Autofahrer in Streit geriet. Als der 56-Jährige seine Fahrt fortsetzte, versuchte der 37-Jährige, ihn mit seinem Mercedes auszubremsen, indem er diesen vor dem Fahrradfahrer zum Stillstand brachte. Nachdem der Zweiradfahrer sowohl dem Mercedes als auch seinem zwischenzeitlich ausgestiegenen Besitzer ausweichen konnte, setzte sich der Autofahrer wieder in sein Auto und wiederholte das Vorgehen. Dieses Mal stieß er den 56-Jährigen allerdings von seinem Fahrrad, als dieser ihn passieren wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 37-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell