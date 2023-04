Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Feuer am Hochaus

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 06. April 2023, 20:09 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Elmshorner Straße +++ Einsatz: Feuer, 2 Löschzüge (FEU 2)

Ein Feuer an einem Hochhaus in Pinneberg löste am Abend des Gründonnerstags einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden.

Claus Köster, Wehrführer der Feuerwehr Pinneberg, lässt am Donnerstagabend seine Feuerwehr zum regulären Ausbildungsdienst antreten. Nur etwa 500 Meter weiter bemerken Passanten und Anwohner zu dieser Zeit an einer Hochhausanlage in der Elmshorner Straße eine starke Rauchentwicklung, auch offene Flammen sind zu sehen. Noch während des formalen Antreten zum Ausbildungsabend lösen die Meldeempfänger der Feuerwehrleute aus.

Innerhalb weniger Minuten können die Kameraden die Einsatzstelle erreichen und können auf der ersten Sicht eine starke Rauchentwicklung, die bis zum achten Obergeschoss reichte, feststellen. Der Rauch ist bereits ins Treppenhaus und auch in die Kellerräume gezogen.

Aufgrund der unklaren Situation werden weitere Einsatzkräfte nachgefordert.

Während des Vorgehens können die Einsatzkräfte dann feststellen, dass sich das Feuer auf einem etwa 15 Quadratmeter großen Verschlag begrenzte, der direkt am Gebäude angebaut war. Mit drei Atemschutztrupps konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, bevor es auf die eigentliche Wohnanlage übergriff. Die Fensterscheiben im Erdgeschoss, nahe einer Wohnungstür, waren bereits geborsten.

Bei den Nachlöscharbeiten wurde auch die nachgeforderte Feuerwehr Appen eingesetzt, für dessen Einsatz sich Claus Köster ausdrücklich bedankte.

Nach dem das Feuer gelöscht war, wurden das Treppenhaus und auch der Keller mit Hochdrucklüftern entraucht. Etwa eineinhalb Stunden nach Einsatzbeginn konnte Köster die Einsatzstelle an die Polizei für die Ursachenermittlung übergeben.

Kräfte

FF Pinneberg: 55 mit 12 Fahrzeugen FF Appen: 15 mit 3 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen Polizei: 6 mit 3 Fahrzeugen Rettungsdienst: 2 mit 1 Fahrzeug Einsatzleiter: Claus Köster, Wehrführer FF Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell