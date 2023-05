POL-SE: Wahlstedt - Einbruch in Geschäft

Bad Segeberg (ots) - Heidgraben - Bereits am Donnerstag, den 11.05.2023, ist es im Sperberweg in Heidgraben zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Hier hatten Unbekannte vergeblich versucht, zwischen 07:00 und 17:00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen, scheiterten allerdings. Elmshorn - In der Plinkstraße in Elmshorn zwischen Adenauerdamm und Lerchenstraße hörten Anwohner um 18:15 Uhr am gestrigen ...

mehr