Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Brand auf Herdplatte

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Leitstelle am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 22.10 Uhr, einen Brand in einem Reihenhaus in der Ernst-Reuter-Straße mit. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus dem Haus wahrgenommen werden. Das in dem Haus wohnende lebensältere Ehepaar hatte das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche rasch löschen. Mutmaßlich für den Brand waren wohl Lebensmittel, welche auf einer eingeschalteten Herdplatte lagen. Außer dem Küchenherd wurde wohl nichts beschädigt. Vorsorglich wurde die lebensältere Bewohnerin zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

