POL-EU: Kennzeichen lagen als gestohlen ein

Mechernich-Kalenberg (ots) - Am gestrigen Donnerstagmittag (8. Dezember) ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 266 auf Höhe der Einmündung Richtung Mechernich-Kalenberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Rettungswagen (ohne Patient) befuhr die B 266 von Kall kommend in Fahrtrichtung Mechernich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer, der die B 266 in gleicher ...

mehr