POL-BO: Einstellungsberatung zum Polizeiberuf beim Azubi-Speed-Dating in Herne

Bochum / Herne / Witten (ots)

Am morgigen Donnerstag, 22. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr, findet ein Azubi-Speed-Dating in Herne statt.

Im Innovations-und Gründerzentrum am Westring 303 beraten die Einstellungsberater Nicole Schüttauf und Thomas Kaster über die Einstellungsmöglichkeiten zum Polizeiberuf.

Der Zugang ist entweder mit einem studierfähigen Schulabschluss oder mit mittlerem Bildungsabschluss möglich.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf interessante Kurzgespräche!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell