POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn W.

Schwalbach-Hülzweiler (ots) - Am 11.03.2023, gegen 17:45 Uhr, ist es in der Saarwellinger Straße in 66773 Schwalbach-Hülzweiler zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Quads befuhr die Saarwellinger Straße in Richtung Ortskern Hülzweiler, als plötzlich ein Pkw unter Missachtung der Vorfahrt von der Dompstraße in die Saarwellinger Straße abbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß ...

