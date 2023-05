POL-SE: Trappenkamp - Einbruch in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots) - Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls eines SUVs der Marke Alfa-Romeo. Am Freitag (12.05.2023) wurde gegen 07:30 Uhr durch den Fahrzeughalter der Diebstahl seines Alfa-Romeos in der Farbe Blau im Middelweg in Henstedt-Ulzburg festgestellt. Nach ...

