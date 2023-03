Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Altpapiercontainer/Einbruch in Autohaus/Ladendieb rangelt mit Detektiv

Lüdenscheid (ots)

Am Schwimmbad Nattenberg brannte am Dienstagabend, gegen 18:20 Uhr, abermals ein Container. Ein Zeuge nahm den Brandgeruch wahr und informierte die Feuerwehr. Zudem zog er den Container einige Meter weiter vom Schwimmbad weg, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Folge. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei ermittelt, wie in ähnlichen vorangegangenen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (schl)

Über einen Notausgang verschafften sich Unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einem Autohaus in der Lutherstraße. Im Inneren brachen sie Schränke auf und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 55-Jähriger entwendete am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, eine Sonnenbrille aus einem Modegeschäft im Sterncenter. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei und sprach ihn außerhalb des Geschäfts an. Der 55-Jährige reagierte allerdings nicht, sodass ihn der Detektiv festhielt. Der Mann schlug die Hand daraufhin weg. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen Dieb und Ladendetektiv. Der 55-Jährige konnte sich losreißen und rannte durch den Ausgang des Centers auf die Altenaer Straße. Ein zufällig anwesender Taxifahrer reagierte schnell und hielt den Flüchtenden abermals bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. Der alkoholisierte Ladendieb schlief seinen Rausch im Polizeigewahrsam aus. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell