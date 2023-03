POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots) - Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, wurde an der Oststraße eine Heckscheibe eines Opel Movano eingeschlagen. So konnten die Täter diverses Werkzeug stehlen, darunter Werkzeugkoffer, Hilti-Akkuschrauber und -Bohrhammer und Holzleiter. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

