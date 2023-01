POL-F: 230123 - 0109 Frankfurt - Fechenheim: 64-Jähriger leblos aufgefunden

Frankfurt (ots) - (lo) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (22.01.2023) eignete sich im Gutleutviertel eine 32-jährige Frau das Bargeld eines 29-jährigen Mannes widerrechtlich an und schlug ihn mit ihrem Schuh, um im Besitz des Diebesgutes zu bleiben. Die Polizei konnte die Frau festnehmen. Gegen 07.45 Uhr traf das "Pärchen" in einem Hotel in der ...

mehr