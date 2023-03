Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt

Werdohl (ots)

Unbekannte haben heute Morgen um 0.50 Uhr am Rutenpaul einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten zwei männliche Personen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten und dann offenbar eine Explosion auslösten. Zigaretten und Geld verteilten sich auf dem Gehweg. Die beiden Männer sammelten Gegenstände auf und entfernten sich in Laufrichtung Pungelscheider Weg. Die Polizei sammelte später ein Bauteil des Automaten auf dem Parkplatz am Solmbecker Weg ein, fegte die Trümmer an die Seite und sicherte Beweismittel. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden an dem zerstörten Zigarettenautomaten liegt bei schätzungsweise 2000 Euro. Die Tatverdächtigen wurden auf ein Alter zwischen 18 und 30 Jahren geschätzt. Beide trugen dunkle Oberbekleidung. Der eine Mann dürfte etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, sein Begleiter war etwas größer. Sie wirkten schlank bzw. hager und sprachen akzentfrei Deutsch. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell