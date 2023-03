Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pizzeria und Firma/ Pkw-Scheibe eingeschlagen/ Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Pizzeria an der Winkhauser Straße eingebrochen. Sie beschädigten mehrere Türen und Fenster und stahlen eine leere Kasse. Die Polizei sicherte Spuren.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Wefelshohler Straße in eine Firma eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und stahlen zwei Ceran-Kochfelder.

Während sich ein Pkw-Fahrer ab 17.40 Uhr für etwa 20 Minuten in einem Getränkemarkt Unterm Freihof aufhielt, wurde eine Scheibe seines auf dem Parkplatz stehenden Opel Vivaro eingeschlagen.

Einer 36-jährigen Frau wurde am Montag gegen 12 Uhr an der Altenaer Straße das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Sie hatte zuvor in einer Drogerie Ware bezahlt und wechselte dann in ein Spielwarengeschäft. Dort bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen stand und die Börse weg war. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell