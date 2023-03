Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 2000l Diesel entwendet/Container und Garage aufgebrochen/Graffiti an Grundschule/Brennende Wiesenfläche

Iserlohn (ots)

Aus den Tanks von vier Baggern und zwei LKW entwendeten unbekannte Täter auf der Baustelle an der Seilerseestraße zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen insgesamt ca. 2000l Diesel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

An der Raiffeisenstraße wurden zwischen Samstagnachmittag, 14:30 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr gewaltsam eine Garage und ein Container einer Firma aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Täterhinweise liegen der Polizei bislang noch nicht vor. (schl)

Ein Verantwortlicher der Grundschule an der Langerfeldstraße stellte am Montagmorgen mehrere Graffitis an Außenwänden und Glasscheiben der Schule sowie der daneben liegenden Sporthalle fest. Unbekannte haben die Schmierereien offenbar über das Wochenende an den Gebäuden hinterlassen. Hinweise auf die Identität der Sprüher liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (schl)

Am Montagabend gegen 20 Uhr brannten am Kreisverkehr Sümmerner Straße/Ritterhausstraße neben dem Gehweg etwa neun Quadratmeter Wiesenfläche. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris)

