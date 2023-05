Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - SUV nach Diebstahl in Henstedt-Ulzburg in Tangstedt (Kreis Stormarn) aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls eines SUVs der Marke Alfa-Romeo.

Am Freitag (12.05.2023) wurde gegen 07:30 Uhr durch den Fahrzeughalter der Diebstahl seines Alfa-Romeos in der Farbe Blau im Middelweg in Henstedt-Ulzburg festgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der SUV mit Segeberger Kennzeichen in der Zeit zwischen Mittwoch, 10.05.2023, 18:30 Uhr und Freitag, 12.05.2023, 07:30 Uhr entwendet.

Durch die Beamten der Polizeistation Tangstedt konnte das Fahrzeug am heutigen Tag auf einem Parkplatz in der Waldstraße in Tangstedt festgestellt werden.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kann Angaben zur Herkunft des SUVs machen und wer hat zwischen der Diebstahlszeit und dem Auffindezeitpunkt verdächtige Beobachtungen zwischen Tangstedt und Henstedt-Ulzburg machen können?

Hinweise sind an die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell