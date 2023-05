POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Auseinandersetzung am U-Bahnhof Garstedt gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 11.05.2023, ist es in der Gorch-Fock-Straße in Schenefeld zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Eine Bewohnerin hörte um 13:15 Uhr Geräusche außerhalb des Wohnhauses und erblickte daraufhin einen Unbekannten, der versuchte in das Haus zu kommen und bei Erblicken der Geschädigten flüchtete. Der ...

mehr