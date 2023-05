Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg)

Tornesch - Einbruchsversuche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 11.05.2023, ist es in der Gorch-Fock-Straße in Schenefeld zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Eine Bewohnerin hörte um 13:15 Uhr Geräusche außerhalb des Wohnhauses und erblickte daraufhin einen Unbekannten, der versuchte in das Haus zu kommen und bei Erblicken der Geschädigten flüchtete.

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Unbekannte hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke und eine rote Hose.

Zudem bemerkte die Frau einen schwarzen SUV vor dem Haus, der im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte.

In der Denkmalstraße in Tornesch versuchten Unbekannte ebenfalls in ein Einfamilienhaus zu gelangen, wurden aber durch die im Haus befindlichen Bewohner gestört.

Kurz nach 23:00 Uhr hatten die Anwohner Geräusche gehört und ein geöffnetes Fenster bemerkt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Fahndung nach den Unbekannten verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zur Fluchtrichtung der Unbekannten oder beobachteten Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

