Heidgraben - Bereits am Donnerstag, den 11.05.2023, ist es im Sperberweg in Heidgraben zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Hier hatten Unbekannte vergeblich versucht, zwischen 07:00 und 17:00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen, scheiterten allerdings.

Elmshorn - In der Plinkstraße in Elmshorn zwischen Adenauerdamm und Lerchenstraße hörten Anwohner um 18:15 Uhr am gestrigen Sonntag (14.05.2023) Scheibenklirren, als sie soeben nach Hause kamen.

Zeugen beobachteten kurz darauf drei Frauen von dem Grundstück kommen, die in einen roten Audi A 3 mit Homburgern Kennzeichen (HOM) stiegen und in Richtung Adenauerdamm davonfuhren.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief am Sonntagabend ergebnislos. Vermutlich wurde das Wohnhaus nicht betreten. Es wurde nichts gestohlen.

Die drei Frauen waren zwischen 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Sie hatten dunkle, schulterlange Haare und waren dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die nähere Hinweise zur Fluchtrichtung bzw. zum Verbleib des roten Audi A3 geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

