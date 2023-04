POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Mittwoch, 26.04.2023, kam es in Einbeck wieder zu vier Betrugsversuchen durch Schockanrufe. In allen Fällen wurden ältere Einwohner fernmündlich kontaktiert. Die Anrufer meldeten sich mit "Polizei" und erklärten, dass ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution hinterlegt werden müsste, damit der Verursacher nicht in Haft muss. Die Angerufenen wurden auch nach Wertgegenständen befragt. Die ...

mehr