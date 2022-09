Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ZWISCHENERGEBNIS zum Brand in Altenheim in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Die Ermittler des ersten Fachkommissariates teilen mit, dass die Untersuchungen am Brandort abgeschlossen sind.

Demnach kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Ein Teil der weiterführenden Ermittlungen zur Brandursachenerforschung wird darin bestehen, dass durch hinzugezogene Sachverständige labortechnische Untersuchungen, der im Brandschutt vorgefundenen, Überreste elektrischer Geräte vorgenommen werden.

+++ Letzte Meldung vom 26. September 2022 +++ Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 26. September 2022, 0:34 Uhr, (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5329293 ) teilt die Polizei am 26. September 2022, im Laufe des Tages, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg mit, dass ein Brandursachengutachter zur Ermittlung der Brandursache eingesetzt wurde.

Weiter sind die Obduktionen der verstorbenen Personen durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt worden. Diese Obduktionen der Leichname werden in den kommenden Tagen in der Rechtsmedizin in Oldenburg durchgeführt.

Im Laufe des Tages sollen alle evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner, welche die Nacht in der Not- und Pflegeunterkunft verbracht haben, in umliegende Einrichtungen verbracht werden.

