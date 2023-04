Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wieder Schockanrufe

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 26.04.2023, kam es in Einbeck wieder zu vier Betrugsversuchen durch Schockanrufe. In allen Fällen wurden ältere Einwohner fernmündlich kontaktiert. Die Anrufer meldeten sich mit "Polizei" und erklärten, dass ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution hinterlegt werden müsste, damit der Verursacher nicht in Haft muss. Die Angerufenen wurden auch nach Wertgegenständen befragt. Die Betrugsversuche wurden aber erkannt und die Gespräche alsbald beendet, sodass es zu keinem Schadenseitritt kam. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass durch Polizeidienststellen fernmündlich niemals Kautionsforderungen gestellt werden.

