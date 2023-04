Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Mehrparteienhaus eingebrochen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 27.04.2023, teilte ein Zeuge der Polizei Einbeck telefonisch einen Einbruch in ein Mehrparteienhaus im Neuen Markt mit. Vor Ort wurde den eingesetzten Beamten erklärt, dass der Mann laute Geräusche im Haus gehört hätte. Nachdem er im Treppenhaus Licht angemacht hat, konnte er hören, wie im Erdgeschoss eine Person weggelaufen ist. Es konnten festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter zwei Löcher in die Verglasung der Eingangstür oberhalb des Türdrückers geschlagen hat, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Vermutlich durch Einschalten des Lichts wurde er an einer weitergehenden Tatausführung gehindert und flüchtete unerkannt. Eventuelle Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

