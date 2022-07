Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Körperliche Auseinandersetzung in Unterkunft

Pforzheim (ots)

Am späten Freitagabend (22.07.2022) gegen 23.05 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Straubenhardter Daimlerstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine große Anzahl (ca. 45) an Bewohnern vor dem Anwesen fest, die über Atemwegs-/ und Augenreizungen klagten. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es zwischen zwei männlichen Bewohnern 30 und 27 Jahre alt, zu Streitigkeiten. In deren Verlauf soll der 30-jährige mit Pfefferspray auf den 27-jährigen gesprüht haben. Da hierbei auch der Flurbereich der Unterkunft betroffen war, flüchteten viele Bewohner auf die Straße. Der Beschuldigte konnte durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden mussten drei Bewohner, darunter der Geschädigte sowie zwei weibliche Bewohnerinnen 31 und 5 Jahre alt.

Neben mehreren Funkstreifen der Polizei waren die Feuerwehr Straubenhardt und der Rettungsdienst mit jeweils drei Fahrzeugen für die Belüftungsmaßnahmen bzw. med. Versorgung vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen auch zur noch unbekannten Ursache des Streits werden durch den Polizeiposten Straubenhardt geführt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell