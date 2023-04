POL-NOM: Abbrennen von Grünschnitt

Northeim (ots) - 26.04.2023; 14:40h - 37154 Northeim, Scharnhorststraße NORTHEIM ( fi ) - Der 38-jährige Fahrzeugführer aus Göttingen übersieht beim Wenden mit seinem PKW den von hinten kommenden 16-jährigen Rollerfahrer aus Northeim. Dieser fährt mit seinem Roller frontal in die Beifahrertür des PKW des 38-jährigen. Der 16-jährige wird bei dem Aufprall schwer verletzt und in die UMG Göttingen verbracht. An ...

