POL-NOM: Achtung Anrufwelle: "Falsche Polizeibeamte"

Northeim (ots) - 26.04.2023 17:30; Nörten-Hardenberg, Am Weinberg NÖRTEN-HARDENBERG ( Fi ) - Auf einer Grünfläche (Wiese) gerät ein dort in Waldrandnähe abgelegter Haufen Grünschnitt aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand kann durch die Feuerwehr Nörten-Hardenberg gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

