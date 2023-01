Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Hobby Chemiker tot in Wohnung - Wehrbleck und Borstel, Diebstahl von Abrollcontainern ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Einbruch

Im Verlauf des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Bäckerei im Sparkassenweg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür und gelangten so in die Bäckerei. Ein Versuch den Tresor zu öffnen misslang. Der oder die Täter verließen ohne Diebesgut den Tatort wieder. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Diepholz - Einbruch

Unbekannte sind am Montag in der Zeit zwischen 18.45 Uhr bis 20 Uhr in ein Wohnhaus in Diepholz, Willenberg, eingebrochen. Die Täter zerstörten das Glas der Terrassentür und durchsuchten im Haus mehrere Räume im Obergeschoss. Über mögliches Diebesgut liegen keine Erkenntnisse vor.

Wehrbleck und Borstel - Container Diebstahl

In der Zeit von Mitte Dezember bis Montag dieser Woche haben Unbekannte insgesamt drei Abrollcontainer von Baustellen in Wehrbleck und Borstel entwendet. Die Diebe öffneten die Verteilerkästen und schalteten an beiden Baustellen die Beleuchtung aus. Die Container müssen mit entsprechenden Lkw aufgeladen und dann abtransportiert worden sein. Zwei Container waren mit Metall und einer mit Kabelresten gefüllt. Der gesamte Schaden beträgt rund 25000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 61 in Sulingen aus Richtung Bassum kommend in Fahrtrichtung B 214. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Vorwegweiser. Der Pkw kippt daraufhin auf Seite. Der 52-Jährige kann unverletzt aus seinem Pkw steigen. Am Pkw sowie am Vorwegweiser entsteht hoher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

Weyhe - Hobby Chemiker tot in seiner Wohnung

Am Montagnachmittag meldete ein Bremer Krankenhaus einen 56-jährigen Mann aus Kirchweyhe als vermisst. Der 56-Jährige war seit zwei Tagen nicht zu Terminen erschienen. Auch die Polizei konnte den Vermissten an der Wohnanschrift im Richtweg nicht antreffen. Auf Klingeln wurde nicht geöffnet und Nachbarn hatten den 56-Jährigen auch seit Tagen nicht mehr gesehen. Als die Feuerwehr die Tür öffnete, schlug ihnen ein stechender Geruch entgegen. Die Feuerwehr ging daraufhin unter Atemschutz in das Haus und fand den 56-jährigen Hausbewohner tot in seinem Bett. In der Wohnung befanden sich diverse Chemikalien. Die Wohnung wurde von der Polizei versiegelt und am heutigen Vormittag erneut von der Feuerwehr unter Atemschutz und mit Messgeräten aufgesucht. Auch Spezialisten vom Landeskriminalamt Hannover waren am Einsatzort. Bei den Messungen wurden keine Fremdstoffe in der Luft mehr gemessen. Der hinzugerufene Notarzt stellte anschließend den Tod des 56-Jährigen fest. Bei dem 56-Jährigen handelt es sich um den alleinigen Bewohner und um einen Hobby Chemiker, der auch diverse Chemikalien zu Hause lagert. Ob sein Tod ein tragischer Unglücksfall oder ein Suizid ist, muss die Polizei jetzt ermitteln. Ein Fremdverschulden kann aber sicher ausgeschlossen werden.

