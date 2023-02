POL-FR: Denzlingen: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 22.02.2023, gegen 16.30 Uhr kam es im Skulpturenpark in der Wiesenstraße in Emmendingen zu einem Straßenraub, bei dem ein 32-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Männern mit Pfefferspray attackiert und mit einem Schlagstock niedergeschlagen worden sein soll. Anschließend wurde ihm offenbar sein Mobiltelefon entwendet. Der 32-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt ...

