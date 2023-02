Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Straßenraum im Skulpturenpark - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 22.02.2023, gegen 16.30 Uhr kam es im Skulpturenpark in der Wiesenstraße in Emmendingen zu einem Straßenraub, bei dem ein 32-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Männern mit Pfefferspray attackiert und mit einem Schlagstock niedergeschlagen worden sein soll. Anschließend wurde ihm offenbar sein Mobiltelefon entwendet. Der 32-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und musste medizinisch betreut werden.

Eine Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Bereits am Dienstag, 21.02.2023, gegen 16.30 Uhr soll es ebenfalls im Skulpturenpark in Emmendingen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen geben können.

