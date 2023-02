Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Scheiben eines Bistros beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 21.02.2023, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 23.02.2023, 10.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mehrere Fensterscheiben eines Bistros am Kirchplatz, indem ein Stein dagegen geworfen wurde. Ein Einbruchsversuch sei auszuschließen. Der entstandene Sachschaden an den Sicherheitsglasscheiben dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Steinewerfer geben können.

