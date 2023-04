Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nicht versicherten Anhänger benutzt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Der Polizei Einbeck wurde am Montag, 25.04.2023, gegen 19.40 Uhr gemeldet, dass zwischen den Ortschaften Hilwartshausen und Sievershausen ein Pkw mit einem Anhänger fährt, der nicht versichert ist. Das Gespann konnte von der eingesetzten Funkstreife in Relliehausen angehalten werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Anhänger tatsächlich keinen Versicherungsschutz mehr aufwies. Der 68 Jahre alte Fahrer aus einem Dasseler Ortsteil wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert und auf die fehlende Zulassungsplakette aufmerksam gemacht. Der Mann erklärte, dass er sich den Anhänger von einer Bekannten ausgeliehen hätte, in dem Glauben, dass alles damit in Ordnung ist. Sowohl gegen ihn als auch gegen die Halterin des Anhängers wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell