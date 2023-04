Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Pkw Aufbrüche durch Scheibe einschlagen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 26.04.2023 wurde der Einbecker Polizei gegen 11.00 Uhr ein Pkw Aufbruch gemeldet. Eine 71 Jahre Einwohnerin aus Salzderhelden hatte ihren Pkw Nissan an der Bundesstraße 3 auf dem Parkplatz beim Rosenplänter abgestellt. Ein unbekannter Täter hat von dem Auto die hintere Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und eine Tasche samt Inhalt sowie drei Getränkeflaschen entwendet. Nachmittags meldete sich dann eine Frau, die im Grepenweg in Salzderhelden, parallel zur Kreistraße von Rittierode, im Graben einen grünen Abfallsack gefunden hat mit diversen persönlichen Papieren, die der Geschädigten zugeordnet werden konnten. Gegen 12.20 Uhr wurde die Polizei dann zum Holunderweg in Einbeck gerufen. Dort wurde ein Pkw Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines dortigen Blumengeschäftes abgestellt war, ebenfalls aufgebrochen. Der 78 jährige Geschädigte aus Einbeck hat sein Auto gegen 11.00 Uhr dort geparkt und war anschlie0ßend auf dem Friedhof. Als er gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Dreiecksfenster der Beifahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Pkw wurde eine Bauchtasche entwendet, in der sich neben der Geldbörse mit Bargeld u.a. auch eine Sparkassenkarte befand. Ebenfalls gegen 11.30 Uhr konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die in einer Blumenrabatte eines Parkplatze gegenüber der Sparkassenfiliale am Hubeweg einen Gegenstand ablegten. Einer der Männer ist dann mit FFP2 Maske vor dem Gesicht und Cappy in die Filiale gegangen, die er dann kurz darauf wieder verlassen hat. Anschließend sind die Männer weggefahren. Es konnte dann ermittelt werden, dass in der Filiale mit der entwendeten EC Karte Geld abgehoben wurde. Der Gegenstand, der in der Rabatte abgelegt wurde, war die gestohlene Bauchtasche des Geschädigten. Die Gesamtschadenshöhe liegt in einem mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die zu diesen Taten Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell