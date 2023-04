Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: PKW brennt in voller Ausdehnung - weiterer PKW durch Hitze ebenfalls beschädigt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Horn-Bad Meinberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 00:16 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 1-PKW-Brand" alarmiert. Laut Meldung sollte innerhalb der Ortschaft ein PKW bereits in voller Ausdehnung brennen. Durch das zuerst eintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20) konnte die Meldung der Leitstelle gegenüber bestätigt werden. Zudem stand in unmittelbarer Nähe ein weiterer PKW. Dieser hatte bereits durch die enorme Hitze Schaden genommen. Ebenso drohte das Feuer auf diesen PKW überzugreifen. Unmittelbar nach Eintreffen wurde die Brandbekämpfung durch den Angriffstrupp unter Atemschutz eingeleitet. Zunächst wurde eine Riegelstellung zwischen den beiden PKW vorgenommen. Dadurch konnte ein Übergreifen verhindert werden. Anschließend konnte gezielt mit der Brandbekämpfung fortgefahren werden. Parallel erfolgte der Aufbau einer unabhängigen Löschwasserversorgung aus einem nahegelegenen Hydranten. Nach ca. 25min war das Feuer weitestgehend abgelöscht. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht. Daher konnten nun gezielt Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben. Zu diesem Einsatz rückte 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie der Kommandowagen aus. Zu Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im weiteren Verlauf des Vormittags wurde die Feuerwehr noch um 08:54 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Hier konnte jedoch recht schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um kein Schadensereignis.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell