Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Gemeldeter Wohnungsbrand - Feuer zerstört Geschäftsräume

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am frühen Montagmorgen, um 04:57 Uhr, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg sowie Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Bereits nach kurzer Zeit wurde die Einsatzstelle durch die ersten Kräfte erreicht. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab ein Feuer im Eingangsbereich eines Geschäfts. Durch die Hitzeentwicklung waren teilweise bereits Glasscheiben geborsten. Dadurch drohte das Feuer über die Fassade in das Obergeschoss überzugreifen. Unverzüglich wurde durch einen Trupp unter Atemschutz eine Riegelstellung vorgenommen sowie die Brandbekämpfung eingeleitet. Bereits nach kurzer Zeit stellte sich ein Löscherfolg ein und das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Ein Überschlag konnte verhindert werden. Durch Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnten noch einige kleinere Glutnester, u.a. hinter der Fassade, ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Parallel erfolgte eine Kontrolle des Obergeschoß. Hier war lediglich eine leichte Verrauchung festzustellen. Daher wurde das Obergeschoss wie auch die Brandetage ausgiebig belüftet. Nach weiteren Kontrollen der Einsatzstelle und Äufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle abschließend der Polizei übergeben. In den Standorten erfolgte entsprechend die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Zu diesem Einsatz rückten von Seiten der Feuerwehr insgesamt 4 Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, der Einsatzleitwagen sowie der Kommandowagen aus. Ebenfalls waren der Rettungsdienst mit Rettungswagen sowie Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell