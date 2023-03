Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Montag (13.03.2023) oder Dienstag (14.03.2023) in der Mainzer Straße einen Motorroller gestohlen. Der 65-jährige Besitzer stellte seinen schwarzen Roller der Marke Yamaha mit dem grünen Versicherungskennzeichen 293 POU am Montag, gegen 17.00 Uhr, vor dem Gebäude der Hausnummer 32 ab und sicherte ihn mit dem Lenkradschloss. Am nächsten Tag stellte er gegen 11.00 Uhr das Fehlen des Rollers fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

