POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in Schule und Schulgebäude mit Farbschmierereien besprüht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, in eine Schule in der Hauptstraße in Karlsbad-Langensteinbach ein. Die Eindringlinge durchsuchten eine Schublade und hinterließen zahlreiche Spuren. Auch wurden Wände und eine Tafel mit Farbschmierereien versehen. An einer benachbarten Schule konnten ebenfalls besprühte Wände festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

