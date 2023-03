Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Langensteinbach - Verdacht der Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen

Karlsbad-Langensteinbach (ots)

Am Sonntag, kurz nach 04.30 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand im Bereich der Frankenstraße in Langensteinbach. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte das Feuer von einem Spermüllhaufen aus bereits auf ein direkt angrenzende Wohnanwesen übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbständig aus dem Haus retten und vier Personen zogen sich hierbei Verletzungen in Form von Rauchgasintoxikationen zu. Durch das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude wurden die Fassade und der Dachstuhl des Anwesens in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden ließ sich bislang nicht genau beziffern. Der Kriminaldauerdienst des PP Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und es wird nach derzeitigem Sachstand von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung des Sperrmülls mit anschließendem Übergreifen auf das Wohngebäude ausgegangen. Zeugen werden ersucht sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

