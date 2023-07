Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Königheim: Rennradfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Pkw und eine Fahrradfahrerin stießen am Dienstagabend bei Königheim zusammen. Ein 34-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße 27 in Richtung der Kreisstraße 2893 unterwegs. An der dortigen Einmündung hielt er an und übersah beim Anfahren vermutlich die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Hierbei berührten sich die beiden Fahrzeuge, wodurch die 55-jährige Zweiradlenkerin stürzte und leicht verletzt wurde. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Tauberbischofsheim. Eine 61-jährige Audi-Fahrerin fuhr gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Königheim kommend in Richtung Großrinderfeld und wollte nach links in die Külsheimer Straße Richtung Tauberbischofsheim abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich eine entgegenkommende 31-Jährige mit ihrem VW Polo. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern, weshalb die Pkws kollidierten. Die beiden Frauen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und der Polo mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

