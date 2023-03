POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw überschlägt sich auf der Kreisstraße 4277 - ein Verletzter

Schwetzingen (ots) - Am Donnerstag verschaffte sich ein bisher unbekannter männlicher Täter unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu wollen, Zutritt zum Haus des 77-jährigen Geschädigten im Sudetenring in Schwetzingen. Dabei nahm der Täter zwei Ketten, zwei Ringe und Bargeld in Höhe von 300 Euro an sich und ...

