Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am "Hockenheimer Achter"

Schwetzingen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer von der B39 aus Richtung Hockenheim kommend auf die L722 abfahren. Im Kurvenverlauf verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten, fuhr in den Grünstreifen und kollidierte mit einem unter der Brücke geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert in Höhe von rund 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten. /dl

