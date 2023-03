Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Wer vermisst sein Huhn?

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:55 Uhr, meldete ein Autofahrer, dass ihm im Oftersheimer Weg, im Bereich der Kleingartenanlage, ein Huhn vor das Auto geflogen sei.

Erfreulicherweise kam es nicht zu einem Zusammenstoß und das Hühnchen konnte unverletzt durch den Autofahrer eingefangen werden. Das herrenlose Tier wurde durch Beamte in Obhut genommen und in einem Tierheim untergebracht. Der/die Eigentümer/-in kann sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/34180, in Verbindung setzen. /cw

