Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 550 - Zeugen gesucht - PM Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagabend gg. 19.45 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 550 zwischen Weiler und Sinsheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 27-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot zwischen Weiler und Sinsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Opel. Durch den Zusammenstoß wurden der unfallverursachende Fahrer leicht- und sein 50-jähriger Beifahrer schwerverletzt. Auch die Insassen des Pkw Opel wurden verletzt. Alle Verletzen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Landstraße zwischen Weiler und Sinsheim war für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 23.45 gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell