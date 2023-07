Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend in Mosbach zu. Der Mann befuhr gegen 18 Uhr die Tarunstraße, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier drehte sich das Zweirad nach rechts, der 44-Jährige kam zu Fall und kollidierte mit einer Hauswand. Bei dem Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Mudau-Steinbach: Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Mittwochmorgen in Mudau-Steinbach vier Kompletträder entwendet wurden. Die Täter fuhren mit einem blauen Mercedes Pritschenwagen mit grauem Planen-Aufbau gegen 10 Uhr auf den Hof des 33-jährigen Besitzers in der Prof.-Albert-Straße. Dort luden sie die im Freien gelagerten Räder ein und flüchteten anschließend. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Am Mittwochnachmittag lieferte sich ein 18-jähriger Rollerfahrer in Mosbach eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte des Polizeireviers Mosbach gegen 15.10 Uhr an der Ecke Oststraße/Steige einen Rollerfahrer fest, der sein Fahrzeug "driften" lies. Als dieser das Polizeiauto registrierte gab er Vollgas und versuchte über den Parkplatz eines Getränkemarktes zu flüchten. Trotz Kundenverkehrs fuhr er ungebremst zwischen Passanten hindurch. Eine Person musste zur Seite springen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend setzte der junge Mann seine Flucht auf dem Gehweg in Richtung Römerring fort. Hier gefährdete er einen Rollstuhlfahrer. Im Laufe seiner Flucht beschleunigte der Flüchtige sein Zweirad auf circa 80 km/h und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Bei der Einmündung zum Römerring driftete der 18-Jährige erneut mit seinem Roller und beschleunigte in Richtung eines Fahrradwegs. An dieser Stelle mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen, konnten jedoch erkennen, dass der Flüchtige wenige Meter weiter mit einem Baum kollidierte und zu Fall kam. Obwohl er im Anschluss zu Fuß flüchtete konnte er, kurz darauf, festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand für das Zweirad kein Versicherungsschutz. Zudem soll er in der Vergangenheit regelmäßig ähnliche Verkehrsverstöße begangen, diese gefilmt und online verbreitet haben. Sein Roller und weiteres Beweismaterial wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei Mosbach gegen den 18-Jährigen dauern an. Zur weiteren Verifizierung des Geschehens sucht die Polizei nun Zeugen und die durch die rücksichtslose Fahrweise des Rollerfahrers gefährdeten Personen. Sie werden gebeten, sich unter der Telfonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

