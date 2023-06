Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrer auf dem Königstuhl

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 18-Jähriger um kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Kohlhöfer Weg in Richtung Chaisenweg. Als er einem auf der Fahrbahn liegenden Werkzeugteil auswich, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten beide einen Zusammenstoß zu vermeiden und kamen so zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 27-jährige Radfahrer zum Glück nur leicht, auch dank des getragenen Helms. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz nach 22 Uhr gesperrt werden.

Ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Der Motorradfahrer muss zumindest mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

