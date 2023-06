Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer nach Kollision mit Fahrzeugtür leicht verletzt

Mannheim (ots)

Als am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr ein 62-jähriger Daimler-Fahrer mitsamt seinem Anhänger am Straßenrand der Theodor-Storm-Straße einparken wollte, öffnete der Mann seine Fahrertür, um die Platzverhältnisse der Parklücke zu überprüfen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der 62-Jährige jedoch einen heranfahrenden 78-jährigen Radfahrer. Dem 78-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und er kollidierte in Folge mit der Fahrertür. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand an dem Pkw sowie dem Fahrrad ein Sachschaden, welcher insgesamt auf knapp über 2.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

