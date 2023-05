Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: WhatsApp-Betrug - 67-Jähriger überweist fünfstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Tausend Euro überwies ein 67 Jahre alter Mann aus Böblingen vergangene Woche an sein vermeintliches Kind. Am 1. Mai hatte der 67-Jährige zunächst eine SMS erhalten, in der sich ein Unbekannter als Sohn des Mannes ausgab und um Kontaktaufnahme per WhatsApp bat. Dem kam der Mann im Laufe der Woche auch nach. Letztlich gelang es dem vermeintlichen Sohn sein Opfer davon zu überzeugen, dass dringend verschiedene Rechnung bezahlt werden müssten und er hierbei die Hilfe des Vaters benötigen würde. Erst nachdem der 67-Jährige bereits sechs Überweisungen durchgeführt hatte, verriet sich der Täter in einer Nachricht, da er eine ungewöhnliche Anrede benutzte. Hierauf schöpfte der Mann Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen zum Betrug über Messenger-Dienste finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

