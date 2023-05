Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall mit unklarem Hergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (08.05.2023) gegen 16:50 in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin sowie eine 33-Jährige mit einem Seat befuhren hintereinander die Hindenburgstraße und ordneten sich auf die Rechtsabbiegespur ein, um in die Stuttgarter Straße abzubiegen. Nach Angaben der 67-Jährigen habe sie dort verkehrsbedingt anhalten müssen, woraufhin die 33-jährige Seat-Fahrerin auf den stehenden Mercedes aufgefahren sei. Die 33-Jährige wiederum gab an, hinter der Mercedes-Fahrerin angehalten zu haben, woraufhin diese plötzlich zurückgesetzt habe und rückwärts auf den Seat aufgefahren sei. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und so möglicherweise zur Klärung der Sachlage beitragen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell