POL-BI: Paar beschmiert Parkhauswand mit Graffiti und wird erwischt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Mitte- Ein Dieb nutzte am Montagabend, 01.08.2022, die Rauchphase einer Herforderin, um ihre Handtasche von einem Tisch des Imbisses zu stehlen. Eine 39-jährige Herforderin betrat mit einer Freundin einen Imbiss an der Herforder Straße, nahe der Stadtheider Straße. Während die Frauen gegen 20:20 Uhr auf ihre Bestellung warteten, setzten sie sich zunächst an einen Tisch. Dort stellte ...

